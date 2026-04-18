Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili ve Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, bugün gerçekleştirilmesi planlanan UBP Grup Toplantısı’nın ertelendiğini duyurdu.

Savaşan yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF 2026) devam eden temasları nedeniyle toplantının 20 Nisan Pazartesi günü saat 09.30’a alındığını belirtti.

Savaşan, Başbakan Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ADF 2026’ya, katılmak üzere Antalya’da bulunduğunu ifade etti.

Antalya'daki forma 150’den fazla ülkenin katıldığını, 20’nin üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile 400’ü aşkın üst düzey temsilcinin yer aldığını, toplam katılımcı sayısının ise 5 bine yaklaştığını vurgulayan Savaşan, KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla yoğun diplomatik temasların sürdürüldüğünü kaydetti.

Başbakan Üstel ve beraberindeki heyetin forumun ilk gününde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere birçok görüşme gerçekleştirdiğini belirten Savaşan, heyetin temaslarını tamamlayarak adaya dönmesinin ve hayat pahalılığı konusunu ele almasının planlandığını, ancak görüşme trafiğinin yoğunluğu ve bazı temasların ileri saatlere sarkması nedeniyle programın değiştiğini ifade etti.

Savaşan, hayat pahalılığına ilişkin yasa kapsamında atılacak adımların toplumsal uzlaşı temelinde şekillendirilmesi amacıyla yürütülen istişare sürecinde sona yaklaşıldığını, bakanlar ve milletvekillerinden oluşan komitenin çalışmalarının son aşamaya geldiği belirtti.

Sürecin, koalisyon ortaklarının da katılımıyla gerçekleştirilecek genişletilmiş grup toplantısında netleştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Savaşan, temel amacın yaşanan gerginliklerin azaltılması ve Meclis çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yeniden başlaması olduğunu ifade etti.