Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan, yerel halk ve turistler arasında iletişimi sağlayan, uluslararası tanıtımda elçi görevi yapan turist rehberlerinin nitelikli yetiştirilmesi, sürekli gelişmeye teşvik edilmesinin ülkelerin imajını güçlendirdiğini söyledi.

Savaşan, nitelikli turist rehberi yetiştirilmesi kadar rehberlikte branşlaşmaya gidilmesi konusunda da büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, Konseyin, sağlık turizmi alanında rehber yetiştirilmesi için üye ülkeler arasında koordinasyonun sağlanması için çalışma yaptığını kaydetti.

21 Şubat Dünya Rehberler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Savaşan, rehberlik mesleğinin insan ilişkileri, liderlik, dil hakimiyeti, yön ve yol bulma, bilgiyi aktarabilme, aktarılanları hikayeleştirme, insanları etkileyebilme gibi beceriler isteyen çok özellikli bir alan olduğunu ifade ederek, ülkelerin imajının oluşmasında ve geliştirilmesinde rehberlerin belirleyici rolü bulunduğunu aktardı.

Mesleğinde başarılı bir rehberin, çok yönlü bilgi birikimine sahip olması gerektiğine işaret eden Savaşan, bunun bireyin bilgilerini güncellemesi ve sürekli yenilerini eklemesi ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Bir ülkeyi ziyaret eden turistlerin ilk karşılaştıkları, ilk izlenim edindikleri, en fazla vakit geçirdikleri, ülke hakkında bilgi aldıkları, yardımlaştıkları, konuştukları, kimi zaman sorunlarını paylaştıkları bireylerin profesyonel turist rehberler olduğuna değinen Savaşan, “Kaliteli ve branşlaşmış bir rehberlik eğitimi, kaliteli rehberlerin yetişmesine, kendini yenileyen kaliteli rehberlerin yetişmesi de eşlik edilen grubun veya kişilerin gittikleri ülkelerden memnun ayrılmalarına neden olur. Bu da ülkelerin turizm imajının güçlenmesini ve ülkelerde sürdürülebilir turizm çeşitlerinin gelişmesine ve dolayısıyla da turizm gelirlerinin artmasını mümkün kılar.” dedi.

Bütün rehberlerin Dünya Rehberler Günü’nü kutlayan Ahmet Savaşan, konsey üyesi 56 ülkeye rehberlik eğitiminin branşlaşmasını teşvik etme çağrısında bulundu.