Hakemler: Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü, Çağakan Kılıç

Soyer Aksu: Alamin (12), Mehmet, Deniz (9), Hugo (2), İlhan (14), Altay, Bilal, Gedeon (13), Klavash (8), Atila (4)

Savoy Marmara: HALİT (4), Kıyal (7), Hamit (27), Fuat (3), Murat (2), Eneck (2), Ramzi (14), Moore (14)

1.periyot: 15-15

İlk yarı: 30-35

3.periyot: 46-53

EXtend Erkekler Ligi’nde ilk haftanın son maçında Savoy Marmara rakibi Doyer Aksu’yu 73-62 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodu 15-15 berabere tamamlandı.

İkinci periyottan itibaren Hamit, Ramzş ve Moore ile etkili olan Savoy Marmara devreyi 35-30 önde bitirdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Savoy Marmara üçüncü periyotu 53-46 maçı da 73-62 kazandı.

Savoy Marmara’da Hamit 27 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.