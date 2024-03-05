Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında, saat 9.30’da toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan “Güzelyurt Belediyesinin İşyeri Kiralamalarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporunu” görüştü ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurulun gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı ve Güzelyurt Belediyesinden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.