Şehir Plancıları Odası, kentlerin geleceğini belirleyen mekânsal planlama konularında, şehir planlama mesleği olmadan yürütülecek her türlü faaliyetin eksik, yetersiz ve bütüncül bakıştan uzak kalacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, kentlerin geleceğinin şehir plancıları olmadan tartışılamayacağına işaret edilerek, kamu yararı için yıllardır mücadele veren meslek odalarının kentlere ve planlamaya ilişkin birçok platformda göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu nedenle yaşam alanlarının daha nitelikli hale getirilmesi, kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir kentsel gelişim hedeflerine ulaşılması için şehir plancılarının sürecin dışında bırakılması değil, disiplinler arası iş birliklerinin merkezinde yer almasının zorunluluk olduğu vurgulandı.

Ulaşım, koruma, taşkın riski yönetimi, çevre, gelişme planı gibi birçok planlama enstrümanın şehir planlama mesleğinin bilgi birikimi, yöntemi ve kamu yararı ilkesi temelinde üretildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kentlerin geleceği bu planlar olmadan, planlama disiplini yok sayılarak ve şehir plancıları dışarıda bırakılarak nasıl sağlıklı biçimde tartışılabilir? Planlama mesleğinin göz ardı edildiği her gün, bugünün sorunlarının yarının daha büyük dezavantajlarına dönüşmesine neden olacaktır.

Bu kapsamda, mesleğimizin ve meslek odamızın dışlandığı, kentlerin geleceğinin şehir plancıları olmadan tartışıldığı tüm faaliyetleri kınıyor; bilimsel, katılımcı ve bütüncül planlama anlayışının tüm süreçlerde esas alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”