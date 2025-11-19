Şehir Plancıları Odası, İlahiyat Koleji projesi ve projeye verilen planlama onayının “55/1989 İmar Yasası” altında yürürlüğe giren Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’na aykırı olduğunu savundu.

Oda açıklamasında, son günlerde kamuoyuna yansıyan Gazimağusa’daki İlahiyat Koleji projesi ve ilgili protokol hakkında, Oda tarafından yapılan incelemelerde önemli sorunlar tespit edildiği belirtildi.

“Projenin uygulanacağı parselin yaklaşık net büyüklüğü 9.750 metrekare olup; Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı kuralları uyarınca ortaokul/lise projeleri için gereken minimum parsel büyüklüğü 23.400 metrekaredir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, öğrenci başına ihtiyaç duyulan metrekare büyüklüklerinin sağlanamayacağına dikkat çekildi.

Söz konusu parsel üzerinde İmar Planı’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce “Depo” kullanımı için alınmış inşaat izninin olduğunun belirtildiği açıklamada, edindikleri bilgilere göre, depo kullanımının okula dönüştürülmesi için mevzuata aykırı şekilde kullanım değişikliği ve tadilat için planlama onayının verilmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlgili arazinin konumu ve büyüklüğü dikkate alındığında, İmar Planı’nın devlet ve özel okullara ait yer seçim kriterlerinden; konut alanları içerisinde, çağ nüfusunun yoğun olduğu yerlerde planlanması, okul öncesi eğitim kurumları dışındaki okulların yürüme mesafesi içerisinde olması, okul alanları öğrencilerin yaya veya bisikletle güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmelerine olanak sağlayacak şekilde kentsel açık-yeşil alanlarla bağlantılı olarak tasarlanması, çocuklar için tehlike arz edecek yoğun trafik yükü çeken faaliyetlerin olduğu bölgeler ve ana trafik arterleri dışında planlanması, ana trafik arterleri, sanayi bölgesi gibi eğitimi engelleyici gürültü kaynaklarından uzak olması, elektrik, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve benzeri alt yapının olması, gibi pek çok zorunlu kriterin projede karşılanamayacağı açıktır.”

Açıklamada, bahse konu okul (İlahiyat Koleji) projesi ve projeye verilen planlama onayının “55/1989 İmar Yasası” altında yürürlüğe giren Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’na aykırı olduğu savunuldu.

Gerekli incelemelerinin ardından mevzuata aykırı olarak yapılan idari işlemlerle ilgili hukuk yoluna da başvurulacağının belirtildiği açıklamada, "hiçbir standarda uymayan ve öğrenci güvenliğini riske atacak olan hiçbir projeye müsaade edilmeyeceği" kaydedildi.