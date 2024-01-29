Şehit aileleri ve Malül Gaziler Derneği, 1956 yılından bu yana şehit olanlarla ilgili bilgi ve fotoğrafları ‘Şehitler Ölmez Albümü’nde topladı.

İki cilt halinde yayınlanan albümde, toplam 1830 şehitle ilgili bilgi ve fotoğraf yer alıyor.

Albümde şehitlerin nerede nasıl şahit edildikleri ve şu anda mezarlarının nerede olduğu gibi bilgiler de yer alıyor. Halen kayıp olan şehitler de ayrıca belirtiliyor.

Türk İşbirliği VE Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) katkısıyla basılan “Şehitler Ölmez Albümü” Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği başkanı Gürsel Benan, derneğin başkan yardımcısı Mehmet Tanol, Osman Emin Karkın ve Salih Açman tarafından yayına hazırlandı.

Daha önce 8 cilt halinde olan şehitlerle ilgili albümleri bir araya toplama ve güncelleme ihtiyacı olduğunu kaydeden Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği yetkilileri, kapsamlı bir çalışma çerçevesinde KKTC’deki ve Güney Kıbrıs’taki tüm şehitliklerin ziyaret edildiğini, bilgilerin güncellendiği ve iki cilt halinde güncel ve toplu bir eser elde edildiğini kaydetti.

Dernek yetkilileri, bu süreçteki desteklerinden dolayı TİKA’ya teşekkür etti.