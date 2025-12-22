21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu tarafından anma töreni icra edildi.

Erenköy Mücahitler Derneği’nden verilen bilgiye göre, tören, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Ergin Mazharoğlu’nun öncülüğünde; Erenköy Mücahitler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nun davetiyle törene katılan Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere Milli Mücadele döneminde yaşadığı anılarını, o dönemin zorlu şartlarını, verilen onurlu mücadeleyi ve Rum mezalimini anlatarak, genç nesillere tarih bilinci kazandırdı.

Törende, ayrıca, okula ismi verilen şehit Hüseyin Ruso başta olmak üzere tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı, şehidin yakın akrabaları da törende hazır bulundu.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Okul Müdürü Ergin Mazharoğlu da, Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğin, milli mücadele ruhunun ve şehitlerin aziz hatırasının genç nesillere aktarılmasını amaçlandığı kaydedildi.