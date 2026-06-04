Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin (TKÖD), Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda sürdürdüğü trafik eğitimleri kapsamında Şehit Mehmet Eray İlkokulu öğrencileri ağırlandı.

TKÖD Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ders yılının son eğitim programına katılan öğrenciler, teorik eğitimin ardından parkta trafik kurallarına uygun şekilde yürümeyi ve bisiklet kullanmayı uygulamalı olarak deneyimledi.

Çocukların trafikte daha güvenli olmaları için eğitmenlerin teorik ve pratik bilgiler vermeyi sürdürdüğü eğitimde öğrencilere "Güvenli Trafik Hakkımız" yazılı şapkalar da dağıtıldı.

Açıklamada, BAIC Kuzey Kıbrıs Distribütörü Flatro Ltd. Direktörü Fuat Beyar’ın da Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldığı ve öğrencilere firma tarafından hazırlatılan şapkaları hediye ettiği belirtildi.

Beyar’ın, trafik kurallarının önemi, güvenli davranışlar ve bilinçli birey olmanın değeri konusunda öğrencilere mesajlar verdiği de kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Trafik Eğitim Parkı’nda yaz aylarında yapılacak tadilat çalışmaları dışında kalan dönemlerde eğitimlerin farklı kesimlere yönelik olarak sürdürüleceği, özellikle ilkokul öğrencilerine yönelik bilinçlendirme eğitimleri ile bisiklet sürme kurslarının da düzenlenmesinin hedeflendiği ifade edildi.