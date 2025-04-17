1974 Barış Harekâtı sırasında TCG Kocatepe gemisinde şehit düşen Kıbrıslı Türk Teğmen Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli, dün Ankara’da hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Annemiz Nükhet Gönyeli’yi 16 Nisan 2025 Çarşamba günü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız büyüktür. Cenazesi, 18 Nisan 2025 Cuma günü İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecektir. Annemiz Nükhet Gönyeli’nin vefatı tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur” denildi.

Nükhet Gönyeli, her yıl Doğu Akdeniz açıklarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından eşi adına düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’na katılıyor ve eşinin anısını yaşatmaya devam ediyordu.