Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bekasının bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesine bağlı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a UBP- DP-YDP hükümetin desteğinin belirtildiği “Sağduyu Mutabakatı” etkinliğini eleştiren Sencer, Tatar’ın seçimi kaybetmesiyle KKTC’nin yıkılmayacağını kaydetti.

Sencer, yazılı açıklamasında, etkinlikte bu seçimin “Kıbrıs Türkü’nün beka meselesi” olduğunun ifade edildiğini ancak nedeninin söylenmediğini kaydederek, bu tür sloganların maksadının halkta tedirginlik ve korku yaratmak olduğunu savundu.

Devletin bekasının bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesine bağlamanın devleti aciz ve cılız gösterdiğini, bunun Kıbrıs Türk halkını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni aşağılamak olduğunu belirten Derviş Sencer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “haramiler” tarafından sömürüldüğünü savunarak, ülkenin buna rağmen dimdik ayakta durduğunu ifade etti.