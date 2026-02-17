Bazı sendikalar, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Fiber Optik Protokolü’ne karşı Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.

Sendikaların eyleminde, bugün grev açıklayan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Kamu,Ulaştırma,Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası(Tel-Sen) yer aldı.

Eyleme, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Basın Emekçileri Sendikası (Basın -Sen), Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) da katılarak destek belirtti.

Bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri de 17 saati aşkın süredir devam eden Meclis Genel Kurulu’ndan ayrılarak sendikaların eylemine katılarak destek verdi.

- Bıçaklı: “Buna yetkiniz yoktur… Bu işten vazgeçin”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin protokole ilişkin tutumuna tepki göstererek, "Siz kimsiniz? Telefon Dairesi’ni babanızdan miras mı buldunuz? Buna yetkiniz yoktur.” dedi.

Bıçaklı, hükümetin protokolde ısrarcı olmasının toplumu "kaosa sürükleyeceğini" ileri sürerek, bu yasada halkın bilmediği bir şey olup olmadığını sordu, mevcut yapının ülke kaynaklarıyla da yapılabileceğini kaydetti.

İktidar vekillerine “vazgeçin” çağrısında bulunan Bıçaklı, bu tutumun devam etmesi halinde söz konusu vekillerin “ülkeyi satanlar” olarak anılacağını, seçimde bedelinin ödeneceğini savundu, mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

- Üredi: “ Bu protokol ülkeye vurulmuş 25 yıllık bir mahkumiyettir”

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, dünden beri uykusuz bir şekilde haklı direnişin devam ettiğini kaydederek, destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Üredi, bu sürecin sonunda “kahramanların ve hainlerin” açıklanacağını iddia etti.

Üredi, sürecin en başından beri söz konusu protokolün saklanmaya çalışıldığını savunarak, “Bu protokol ülkemize vurulmuş, 25 yıllık bir mahkumiyettir.” dedi.

Protokolde yer alan T3 sertifikalı veri merkezinin ülke standartlarına uygun olmadığını söyleyen Üredi, bunları dün yaptıkları toplantıda Türk Telekom yetkililerine de anlatmaya çalıştıklarını, ancak “kendilerine verilen sözler tutulmadığı” için toplantıyı sonlanlandırdıklarını belirtti.

Üredi, geleceğe sahip çıkmak için eylem yaptıklarını söyleyerek, “Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Protokolde daire çalışanlarını olumsuz etkileyecek bir şey yok. Bugün, vatandaşlarımızı, halkımızı, çocuğumuzu çoluğumuzu temsil ediyoruz. Eğer bağımsız bir ülkeysek, kendi ayaklarımızın üstünde duracaksak, bu stratejik yapının kesinlikle yaşaması gerekir.” dedi.

- Eylem: “Halkın sabrını taşırdınız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem de, konuşmasında, “Siz kimsiniz de halka ait olan kurumları peşkeş çekeceksiniz?" diye sordu. Eylem, halkın sabrının taştığını savunarak, direnmeye devam edeceklerini vurguladı.

- Yetkililer Meclis'te, üyeler dışarıda

Konuşmaların ardından sendika yetkilileri, Meclis Genel Kurulu’nu izlemeye geçti.

Bu sürede, sendika üyelerinden oluşan kalabalık da Meclis önündeki eylemlerine devam etti. Burada eylemciler protokol karşıtı açıklamalarını sürdürdü.

Eylemciler, polisin tüm eylemcileri içeri almamasına tepki gösterdi, giriş kapısını zorlamalarının ardından kısa süreli arbade yaşandı. Arbedenin ardından yapılan görüşme sonrasında, eylemcilerin kapıya yaklaşmasına izin verildi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, burada söz alarak, Meclis’in halkı temsil etmediğini savundu, “Bizim adımıza karar veriliyor. Geleceğimiz satılıyor.” dedi. Gökçebel, toplumun buna razı olmayacağını söyledi.