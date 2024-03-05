8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye sendikaların kadın büroları, adanın her iki tarafında örgütlü oldukları bazı hastanelerdeki kadın emekçileri ziyaret edecek.

Dev-İş’ten verilen bilgiye göre, Dünya Sendikalar Federasyonu’na (WFTU) üye sendikalar PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, DAÜ-SEN ve KOOP-SEN kadın büroları, yarın ve perşembe günü örgütlü oldukları bazı hastanelerde kadın emekçilere ziyaretlerde bulunacak.

CTP Kadın Örgütü, yarın Güzelyurt’ta çalışan emekçi kadınları ziyaret edecek CTP Kadın Örgütü, yarın Güzelyurt’ta çalışan emekçi kadınları ziyaret edecek

Buna göre yarın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan Kıbrıslı Türk emekçi kadınlar; perşembe de güneydeki Atalassa Psikiyatri Hastanesi ve Lefkoşa Genel Hastanesi'nde çalışan Kıbrıslı Rum emekçi kadınlar ziyaret edilecek.