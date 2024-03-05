8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye sendikaların kadın büroları, adanın her iki tarafında örgütlü oldukları bazı hastanelerdeki kadın emekçileri ziyaret edecek.

Dev-İş’ten verilen bilgiye göre, Dünya Sendikalar Federasyonu’na (WFTU) üye sendikalar PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, DAÜ-SEN ve KOOP-SEN kadın büroları, yarın ve perşembe günü örgütlü oldukları bazı hastanelerde kadın emekçilere ziyaretlerde bulunacak.

Buna göre yarın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan Kıbrıslı Türk emekçi kadınlar; perşembe de güneydeki Atalassa Psikiyatri Hastanesi ve Lefkoşa Genel Hastanesi'nde çalışan Kıbrıslı Rum emekçi kadınlar ziyaret edilecek.