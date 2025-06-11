Usta oyuncu Şener Şen'i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren Zengin Mutfağı oyunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez seyircilerle buluştu.

Usta oyuncu Şener Şen'i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas prodüksiyonu Zengin Mutfağı oyunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez seyircilerle buluştu.

Oyun 8 sene boyunca 400'den fazla temsili kapalı gişe oynayarak başarıya imza attı.

Vasıf Öngören'in aynı adlı eserlerinden uyarlanan Zengin Mutfağı, 8 sene usta Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı'nın yer aldığı kadroyla sahnelendi.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal birlikte üstlendi.