Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün Işıl Reklam, geçen hafta ise Gürdağ tesislerinde çıkan yangınlara ilişkin mesaj yayımlayarak, “Girne Belediyesi ve şahsım adına her iki işletmemize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Şenkul, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta ve dün çıkan yangınların çok değerli olan yerel firmalara hem maddi hem de manevi olarak zarar verdiğini kaydederek, temennilerinin en kısa sürede işletmelerin yeniden üretime başlayacak koşullara gelmesi olduğunu vurguladı.

Şenkul, yangınların sebeplerinin iyice incelenerek, benzer felaketler yaşanmaması için hep birlikte ne yapılması gerektiğinin masaya yatırılmasının önemine işaret etti.