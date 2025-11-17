Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesini “oldukça olumlu ve uyumlu” olarak değerlendirdi.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre, Serdar Denktaş, Genç Tv’de Meltem Sonay’ın konuğu olduğu programda, 11 Ocak’ta yapılacak kongrede TAM Parti Genel Başkan adayı olduğunu belirtti.

Denktaş, Erhürman'ın Erdoğan ile görüşmesini de değerlendirerek, bölgedeki gelişmeler gereği Türkiye ile birlikte ortaya koyulacak dil birliğinin önemine işaret etti. Denktaş, “Her iki cumhurbaşkanı da kendi duruşlarını ince eleyip sık dokuyarak seçilmiş kelimelerle ifade ettiler. Gayet uyum içerisinde söylemler ortaya kondu. Her ikisinin de yaptığı açıklamalar umut vericiydi; hem de olması gerekendi.” dedi.

Seçim kampanya dönemlerinde ortaya çıkan söylemlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Denktaş, KKTC’de kim seçilirse seçilsin, Türkiye’de kim iktidarda olursa olsun birlikte yol yürümenin unutulmaması gerektiğini belirtti. Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıslı Türklerin sorunu olmadığını, Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin, Yunanistan ile Kıbrıslı Rumların müşterek sorunu olduğuna dikkat çeken Denktaş şunları söyledi:

“Ne onların Yunanistan’sız ne de bizim Türkiye’siz bir yere varabilmemiz mümkün değil. Her ne kadar şu anda ortada iki farklı görüş varmış gibi görünse de Türkiye ile geliştireceğimiz el birliği ve dil birliği ile federasyon ya da iki devletli çözümün dışında başka bir üçüncü model yaklaşımını daha sık duyacağız.”

Hem iyi niyet göstergesi, hem de ada üzerinde barış içinde yaşamanın göstergesi olarak, iş birliğine yönelik Rum tarafını beklemeden tek taraflı adımların atılması gerektiğini ifade eden Denktaş, “Bu ada iki halkın barış içinde yaşayabileceği kadar büyük, fakat iki halkın temas etmeden yaşayamayacağı kadar da küçüktür.” diye konuştu. Denktaş, kapıların açılmasının tek taraflı adımlara iyi bir örnek olduğunu belirtti.

- “Rum tarafı silahlanma histerisine son vermeli”

Son günlerde kamuoyunda geniş yer Rum tarafının silahlanmasına yönelik eleştirilerde bulunan Denktaş, Rum tarafının silahlanmaya harcadığı bütçeyi iş birliğine harcaması gerektiğini dile getirdi.

Silahlanma algısının kendilerine de büyük zarar verdiğini söyleyen Denktaş “Bu adanın en büyük gelir kaynağı turizmdir. Onlar için de bizim için de aynısı geçerli. Her an savaş olabilir algısı ne turist getirir, ne de yatırım getirir. Kendi ekonomilerine de büyük zarar veriyorlar. Bu silahlanma bizim içinse zaten çok fazla, Türkiye içinse çok küçük, buna güçleri yetmez. Sadece huzursuzluk yaratıyorlar. Bu silahlanma histerisine son vermeliler.” diye konuştu.

- TAM Parti 11 Ocak’ta ilk kongresini yapacak

Serdar Denktaş, 11 Ocak’ta yapılacak kongrede TAM Parti Genel Başkanı olmaya aday olduğunu ifade ederek, şu anda kongre hazırlıklarının yapıldığını söyledi. TAM Parti’nin ekipleriyle ve komiteleriyle seçime hazır, ülke yönetimine talip bir parti olduğunu dile getiren Denktaş, partisinin ülke sorunlarıyla baş edecek bir parti olduğunu vurguladı.