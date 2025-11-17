Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Türkiye'den KKTC’ye gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ise Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ da yer aldı.