Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin temel gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde belirlenmesi gerektiğinin yasada açıkça ifade edildiğini belirterek, “Yasayı görmezden gelerek, açıklama yapmak kabul edilemez." dedi.

Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un, “Asgari ücret dört kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir. Asgari ücret, tam zamanlı çalışan bir kişinin yasal olarak alabileceği en düşük ücrettir” yönündeki açıklamalarını “hayret ve üzüntüyle” takip ettiklerini belirtti.

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, “Bu açıklamalar yalnızca emekçilerin yaşam mücadelesini görmezden gelen bir anlayışın ürünü değil, aynı zamanda yürürlükte bulunan Asgari Ücretler Yasası’nın açık hükümleriyle çelişen ve kamuoyunu yanıltan değerlendirmelerdir.” ifadelerine yer verdi.

Serdaroğlu, herkesin kişisel görüşü olabileceğini ancak konu yasa ise kişisel yorumların hiçbir hükmü olmadığını kaydetti. Serdaroğlu, hukuk devletinde belirleyici olanın, yasaların açık hükümleri olduğunu ifade etti.

Asgari ücretin, yalnızca çalışan bireyin alacağı en düşük ücret olarak değerlendirilmediğini belirten Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Asgari Ücretler Yasası’nın tefsir bölümünde asgari ücretin belirlenmesine ilişkin esaslar açık şekilde ortaya konulmuştur. Yasada, asgari ücretin; dört kişilik bir ailenin yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık hizmetleri, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde belirlenmesi gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Dolayısıyla, ‘asgari ücret dört kişilik ailenin geçim ücreti değildir’ yönündeki söylem, yasanın lafzıyla bağdaşmamaktadır.”

-“Yasayı görmezden gelerek, açıklama yapmak kabul edilebilir değil”

İşverenler Sendikası’nın temsilcisinin yürürlükteki yasayı görmezden gelerek, açıklama yapmasının “kabul edilebilir” olmadığını söyleyen Serdaroğlu, “Yasayı bilmeden konuşmak ayrı bir sorundur, bilerek kamuoyunu farklı yönlendirmeye çalışmak ise çok daha ağır bir sorumluluktur.” dedi.

Serdaroğlu, hiç kimsenin, kendi ekonomik beklentilerine göre yasayı yeniden yazma, farklı yorumlama veya çalışanların anayasal ve yasal haklarını tartışmaya açma yetkisi bulunmadığını belirtti.

Serdaroğlu, “Bugün çalışanlar hayat pahalılığı altında ezilirken, kira, elektrik, gıda ve temel tüketim maddelerine yetişemez hale gelmişken, asgari ücreti yalnızca ‘en düşük ücret’ olarak tanımlamaya çalışmak emeğin gerçekliğinden kopuk bir yaklaşımdır.” dedi.

-“Asgari ücret bir maliyet hesabı değil, insan onuruna yaraşır yaşamın en alt güvencesi”

Asgari ücretin bir maliyet hesabı değil, insan onuruna yaraşır yaşamın en alt güvencesi olduğunu kaydeden Serdaroğlu, bu nedenle emeğe saygı göstermeyen, çalışanların yaşam koşullarını görmezden gelen ve yasayı yok sayan açıklamaların toplum vicdanında karşılığı olmayacağını belirtti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yarın toplanacağını anımsatan Serdaroğlu, "İşverenler Sendikası’nın hukuki dayanaktan yoksun değerlendirmelerini değil, yürürlükteki Asgari Ücretler Yasası’nı esas almasını bekliyoruz” dedi.

Ahmet Serdaroğlu, komisyonun görevinin, işverenlerin maliyet hesabını değil, yasanın emrettiği şekilde dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabileceği asgari yaşam standardını dikkate alıp, karar vermek olduğunu ifade etti.

-“Hayat pahalılığının altında kalacak hiçbir asgari ücret ne vicdanlarda ne de hukuk önünde kabul görecek”

Hayat pahalılığının altında kalacak hiçbir asgari ücretin ne vicdanlarda ne de hukuk önünde kabul göreceğini kaydeden Serdaroğlu, çalışanların alın terini korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak emeğin, hukukun ve sosyal adaletin yanında durmaya, çalışanların haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini ifade etti.