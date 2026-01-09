Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığı ödeneğinin zam değil, alım gücünün iadesi olduğunu söyledi.

Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, Ahmet Serdaroğlu Ada T’de yayımlanan "Gündem Özel" programında Cüneyt Oruç’un konuğu oldu.

Serdaroğlu, binlerce çalışanın merakla beklediği asgari ücret maratonunda sona yaklaşıldığına işaret ederek, çalışma hayatındaki güncel gelişmeleri ve asgari ücret masasında yaşananları anlattı.

-"44 bin TL artık açlık sınırı"

Serdaroğlu, asgari ücretin sadece gıda harcamalarını karşılayabildiği bir noktaya evrildiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altı ay önce 44 bin TL olarak belirlenen asgari ücret, bugün açlık sınırına gelmiş durumdadır. İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yüzde 21,66'lık hayat pahalılığı oranı bir 'zam' olarak algılanmamalıdır. Bu oran, piyasadaki fahiş fiyat artışları nedeniyle işçinin cebinden çalınan paranın geri iadesidir. İşverenler bu rakamı zam gibi görerek etiketlerini daha da yükseltmemelidir."

İşveren tarafının "Asgari ücretin milli gelire oranla çok yüksek olduğu." yönündeki eleştirilerine tepki gösteren Serdaroğlu, büyüme rakamlarının emeğin sömürülmesi üzerinden yükseldiğini savundu.

Serdaroğlu, "Ülke yüzde 8,5 oranında büyüdü. Bu büyüme kimin sayesinde oldu? Üçüncü dünya ülkelerinden gelen insanları ucuz iş gücü olarak kullanıp, yerli vatandaşımızı hiçe sayan bir zihniyet var. İnsanlara barınma ve yemek verip 'Neden yüksek maaş ödeyelim?' demek, modern köleliktir. Biz bu sömürü düzenine karşı dik durmaya devam edeceğiz." dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sendikalara yönelik "Siyaset yapıyorlar" eleştirilerine de yanıt veren Serdaroğlu, bölücü söylemlerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

-"Eski eserlerimizin peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz"

Eski eserler konunda da açıklamalarda bulunan Serdaroğlu, Turizm Bakanlığı Müsteşarı’nın "Eski eserlerin yönetimi konusunda sendikalarla anlaştık" yönündeki açıklamalarının doğru olmadığını ifade etti.

Serdaroğlu, federasyon olarak böyle bir görüşme yapmadıklarını söyleyerek, bilet fiyatlarının bilinçli olarak düşük tutulduğunu savundu. Serdaroğlu, "Milli servetimiz olan kalelerimizi, müzelerimizi zarar ettirerek birilerine devretme hazırlığı içindeler. Buna geçit vermeyeceğiz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapacağı üçüncü toplantının nihai karara gebe olduğunu hatırlatan Serdaroğlu, işçinin refah payını ve hakkını masada korumakta kararlı olduklarını söyledi.