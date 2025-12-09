Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları karşısında hükümetin süreci yönetemediğini savundu.

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, yaşananların tedbirsizliğin bir sonucu olduğunu ileri sürerek, “Doğal afetler tedbirsizliğe bahane olamaz.” dedi.

Eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Serdaroğlu, öğrencilerin hala konteynerlerde eğitim almak zorunda kalmasının, kötü hava şartlarıyla birleştiğinde durumu daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Serdaroğlu, hava koşullarından dolayı yaşanan aksaklıkların ve vatandaş mağduriyetlerinin mevcut hükümetin yönetim anlayışının doğrudan bir sonucu olduğunu ileri sürdü; “esas konuşulması ve gündeme alınması gerekenin doğal afetler değil, bu afetlere karşı hiçbir önlem almayan ve gerekli icraatları hayata geçirmeyen UBP-YDP-DP hükümetinin başarısızlığıdır.” ifadelerini kullandı.

Herkesin yapılan hatalardan ders alması gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, hükümeti sorumluluk alarak, gereken adımları atmaya çağırdı.