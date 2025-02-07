İspanyol savunmacı Sergio Ramos, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Monterrey kulübü transferi, "Rayados'a hoş geldin Sergio Ramos" başlığıyla duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Sergio'nun Monterrey'e gelişi, oyuncunun kariyeri, başarıları ve dünya çapındaki tanınırlığı göz önüne alındığında kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaydır." denildi.

Sergio Ramos, geçen sezon sonunda Sevilla'dan ayrıldıktan sonra bir takım ile anlaşmamıştı.

Kariyerinde ilk defa Avrupa dışında bir takımda forma giyecek olan 38 yaşındaki Ramos, bu güne kadar çıktığı 816 maçta, 117 kez fileleri sarstı, 42 gol pası verdi.