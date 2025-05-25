Serhatköy'de uyuşturucu tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 19.30'da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Serhatköy mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Trafik ekibi tarafından durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan K.S.'nin (E-20) üzerinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Araç sürücüsü M.F.Ö. (E-22) sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı gerekçesiyle rapor edildi.