30 Aralık 2022 tarihinde, Akıncılar - Ercan Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu yolcu olarak bulunduğu araçta sıkışan ve olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Şerife Şanlıel, uzun süren tedavi sürecinin ardından bugün Lefkoşa İtfaiye Şubesi’ni ziyaret ederek itfaiye Çalışanlarına, Allah sizden razı olsun diyerek teşekkür etti.

Şerife Şanlıel, kaza sonucu her iki ayağında meydana gelen parçalı kırık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçirmiş ve süreç sonunda kaza sonrası yardımına koşan İtfaiyecileri unutmayarak çalışma ortamında ziyaret edip baklava ikram etti.

Kaza Nasıl Olmuştu

30.12.2022 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Akıncılar Ercan anayolu boyunca JP 996 plakalı kamyonet aracı ercan istikametine doğru kullanan Yusuf Şanlıel (E-48 ) seyretmekte olduğu yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde mümkün mertebe yolun solunu tutmadan dikkatsiz bir şekilde sağ şeride geçtiği esnada karşı istikametten gelmekte olan Coşkun Alaslan (E-30) yönetimindeki DV 904 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve JP 996 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife Şanlel (K-38) kaldırılmış olduklan L.D.Hastahanesi ilk yardım tedavisine müteakip araç sürücüleri ayni serviste müşhade altına alınmış olup.Yolcu Şerife Şanlıel Ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştı.