Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Gazimağusa’da Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, gazilerle bir araya geldi.

TBK Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca ziyaret anısına Büyükelçi Serim’e plaket takdim etti.

-Serim

Büyükelçi Serim ziyarette yaptığı konuşmada Büyükelçilik görevine başladığı günden beri gaziler gibi değerli insanları elinden geldiğince ziyaret etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Zaman elverdiğince onları görmek bizi motive ediyor, çalışmalarımıza ciddi katkı yapıyor." dedi.

“Kıbrıs Türk halkı Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır.” diyen Büyükelçi Serim, “Kıbrıs davası Türk mileti için asla bir külfet değil. Kıbrıs davası bizim için övünç, aynı çerçevede onur davasıdır. O yüzden biz bunu bu kapsamda görüyoruz.” diye ekledi.

Türk milletinin gerek Kıbrıs davasında gerekse Kıbrıs Türkü’nün, KKTC’nin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınması için her türlü desteği vermeye devam ettiğini ve edeceğini söyleyen Serim, gençlik yılları KKTC’de geçen biri olarak o yıllardan beri kalbinin Kıbrıs davasıyla aynı çerçevede attığını ifade etti.

Serim, Kıbrıs davasının, Türkiye Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından teminat altına alındığını vurgulayarak, gazilerin de tecrübe ve görüşlerinden yararlanarak Kıbrıs davasına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

- Yuca

TBK Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Yuca, özel günler dışında da gazilerin hatırlanmasının kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Yuca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazilere verdiği değerin kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, Barış Harekatı’nda görev yapan gaziler olarak hem Kuzey’e hem Güney’e barış getirdiklerini söyledi.

Yuca dünyaya mesaj vererek, “Asla ve asla haklı davamızdan vazgeçmeyiz. Mücahitlerimizle birlikte KKTC’de bayrağın gönderden inmemesinin, ezan sesinin dinmemesinin bekçileriyiz.” dedi.

Ziyarette, gazilerin sorunları da Büyükelçi Serim’e aktarıldı.