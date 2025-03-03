Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, bir süredir gündemi meşgul eden Değirmenlik Spor Kulübü ile ilgili gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Sertoğlu şike konusu, üyeliğin askıya alınması ve Değirmenlik’in yapmayı planladığı genel kurul ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şike konusunun KTFF Disiplin Kurulu’nda devam ettiğini belirten Sertoğlu, üyeliğin askıya alınması ile ilgili yetkili makamlar nezdindeki soruşturmanın sona geldiğini, zaman içerisinde Disiplin Kurulu’nun konu ile ilgili bilgilendirileceğini belirtti.

Sertoğlu, KTFF’nin Değirmenlik’in faaliyetlerini kendi tüzüğüne ve KTFF tüzük ve talimatlarına göre yürütüp yürütmediğini denetleme yetkisini kullanacağını da duyurdu.

Sertoğlu son olarak Değirmenlik’in yapmayı planladığı genel kurulu tanımayacaklarını da ifade etti.

Konu ile ilgili olarak KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Şike meselesi Disiplin Kurulu’nda devam ediyor”

“Bir süredir gündemi meşgul eden Değirmenlik Spor Kulübü meseleleri ile ilgili gelinen aşamada bir bilgilendirme yapmak ve spor kamuoyuna açıklama yapmak zaruri olmuştur.

Öncelikle bu hususta üç konu vardır; Birincisi; Şike konusudur. Şike ile ilgili mesele şu anda KTFF Disiplin Kurulu’nda devam etmektedir ve bu konu ile ilgili tüm yetki KTFF Disiplin Kurulu’nun uhdesindedir.”

“Yetkili makamlar nezdindeki soruşturmanın sonuna gelindi”

“İkinci konu ise resmi makamlar tarafından da doğrulatılan 2022 yılından itibaren, KTFF Yönetim Kurulu tarafından üyeliğinin askıya alındığı tarih olan 19.02.2025 tarihine kadar gayri yasal bir şekilde Değirmenlik Spor Kulübü’nün başkanlığını yetkisiz ve kulüp tüzüğüne aykırı bir şekilde devam eden başkan ve yönetim kurulu ile birlikte, bu gayri yasallığa bile bile göz yuman kişilerle alakalı olarak disiplin soruşturması ve yetkili makamlar nezdindeki soruşturmasının sonuna gelinmiş ve kısa bir zaman içerisinde KTFF Disiplin Kurulu’na da bu konuyla bilgilendirme yapılacaktır.”

“KTFF, denetleme yetkisini kullanacak”

“Üçüncü konu ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı’na uygun olarak Değirmenlik Spor Kulübü’nün faaliyetlerini kendi kulüp tüzüğüne ve de KTFF Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü ile KTFF talimatlarına uygun halde yürütüp yürütmediğinin denetleme yetkisini kullanacaktır. Lefkoşa Kaymakamlığı’nın denetimi sonucunda bununla ilgili de bir karar üretilecektir.”

“Yapılması planlanan herhangi bir genel kurulu tanımıyoruz”

“Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortada birden çok ciddi usulsüzlüklerin olduğu aşikardır. Kendi tüzüğüne göre başkan adayı dahi olamayacağını bile bile aday olup bu görevi yıllarca yürütmenin elbette bir cezai karşılığı olacaktır. Biz konuyu KTFF Tüzük ve Talimatları’na göre yürütürken adli konularla ilgili de yetkili makamlarla istişare içerisinde olacağımızı, Değirmenlik Spor Kulübü’nün yine gayri yasal bir şekilde yapmayı planladığı herhangi bir genel kurulu tanımadığımızı tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız.”