Lefkoşa Türk Belediyesinin eski Başkanlarından Cemal Bulutoğluları’nın baldızı Sevcan Kayacan, bugün Lefkoşa Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

55 yaşında hayatını kaybeden Sevcan Kayacan’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Radyoculuğa First FM’de başlayan ve daha sonra Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda görev yapan Kayacan, bugün öğle namazına müteakip İsmail Safa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.

Sevenleri ve yakınları, Kayacan’a son görevlerini yerine getirirken duygusal anlar yaşandı.