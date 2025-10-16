Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Çatalköy ve Cihangir’de kadın kursiyerlerle birlikte Medoş Lalesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, yaşam boyu eğitim kapsamında yaygın eğitim alarak köy kadın kurslarına katılan kadınları ziyaret etmeye devam ediyor.

Sibel Tatar ziyaretleri kapsamında, Çatalköy ve Cihangir’de eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Sibel Tatar, kursiyerlere Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu”, “Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projeleriyle “Kozada” ve “Keçada” markaları hakkında bilgi verdi.

Keçe ve keçenin şekillendirilmesinde kullanılan malzemeleri de kursiyerlerle paylaşan Sibel Tatar, Keçada Projesi’nin bir ürünü olan Kıbrıs’ın endemik çiçeği Medoş Lalesi’nin keçeden broş olarak nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi.

Kursiyerle birlikte keçeden Medoş Lalesi yapan Sibel Tatar, tebrik ettiği kurs eğitmenleri Duygu Sarıgözmen ve Nahide Kurumanastırlı’ya başarı diledi.