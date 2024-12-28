Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) tarafından Girişimci İş Kadınları Derneği’nin (GİKAD) “İstasyon” isimli satış yerinde düzenlediği yeni yıl etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar burada basına yaptığı açıklamada, Gİ-KA KOOP üyelerinin hazırladığı ürünlerin satışının yapıldığı etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İstasyon isimli satış yerini sürekli ziyaret ettiğini ve satışa sunulan ürünlerin sayısı, kalitesi ve çeşitlerinin arttığını belirten Sibel Tatar, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, yönetim kurulu üyeleri ve Gİ-KA KOOP üyelerini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde ipekten yapılan “Kozada” ve keçeden yapılan “Keçada” markalarının da etkinlikte sergilenmesinin heyecanı ve gururunu yaşadığını dile getiren Sibel Tatar, Dünya Kooperatifçilik Gününde çalışan kadınların Gİ-KA KOOP’a üye olduğunu ve satışların Gİ-KA KOOP tarafından yapılacağını vurguladı.

Keçada ve Kozada markalarının hazırlanmasında emeği geçen eğitmen ve emekçi kadınları tebrik eden Sibel Tatar, yeni yıl öncesi vatandaşı İstasyon’da alışveriş yapmaya çağırdı.