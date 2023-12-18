Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde 2022 yılında hayata geçirilen “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı“ kamu ve özel ilkokulların birinci sınıflarında dağıtılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne 23 Nisan İlkokulu’nda Sibel Tatar’ın katılımıyla başlanan dağıtım etkinliğinde, Cumhurbaşkanı İdari Daire Müdürü Osman Çağakan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa program temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ve Girne 23 Nisan İlkokulu Müdürü Kumru Kiremitçioğlu yer aldı.

TİKA katkılarıyla basılan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı“ Girne 23 Nisan İlkokulu’nda ailelerine verilmek üzere 150 çocuğa verilirken, kamu ve özel okullarda birinci sınıflarda öğrenim gören toplam 3 bin 500 çocuğa dağıtılacak.

-Sibel Tatar

Sibel Tatar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ebeveynleri çocuk yetiştirme sürecinde bilgilendirmek, çocuğun gelişimi ile ilgili çeşitli konularda farkındalıklarını artırmak ve çocuklarını büyütürken onlarla keyifli zamanlar geçirmelerini desteklemek amacıyla hazırlanan kitabın, uzun yıllar akademik ve uygulama alanında emek vermiş akademisyenlerin katkıları ile oluşturulduğunu söyledi.

Sibel Tatar, 2022 yılında hayata geçirilen proje kapsamında ebeveynlere yönelik yapılan söyleşilerde dağıtılan kitabın, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek, Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin tarafından hazırlandığını ifade etti.

Sibel Tatar ayrıca kitabın ebeveynlerin bilgilerini artırmak, mutlu çocuk yetiştirmekte önemli noktaları hatırlatmak ve geleceği oluşturacak çocukların ailesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştirilmesinde önemli bir rehber niteliğinde olduğunu kaydetti.