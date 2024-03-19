umhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Lapta İlkokulu’nda Türkçe Tamamlama Kursu diploma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar, kurucusu olduğu Bellapais Inner Wheel öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi iş birliğinde Lapta İlkokulu’nda yabancı öğrencilere yönelik düzenlenen “Türkçe Tamamlama Kursu” diploma törenine katıldı.

Sibel Tatar, diploma töreninde yaptığı konuşmada, ülkeye yerleşen yabancı ailelerin çocuklarına daha iyi iletişim kurmaları ve sosyal hayata katılımları için Türkçe öğrenmelerine yardımcı olmanın önemine dikkat çekti.

Sibel Tatar, bu güzel amaç için pilot okul seçilen Lapta İlkokulu’nda başarılı bir şekilde Türkçe eğitimi verildiğini belirterek, bu gibi projelerin artması gerektiğini kaydetti.

Kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün yaptığı çalışmadan gurur duyduğunu belirten Tatar, öğrencilere bu fırsatı sağladığı için Milli Eğitim Bakanlığı, Bellapais Inner Wheel Kulübü ve 60 Yaş Üstü Tazeleme Üniversitesi yetkilileri ile öğretmenlere teşekkür etti, kursu tamamlayıp diploma alan öğrenciler tebrik etti.

-Avunduk

Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı Berrin Avunduk ise konuşmasında, sivil toplum örgütü olarak toplum faydasına projeler yaptıklarını belirterek, çocuklara eğitim veren öğretmenlerin ikinci üniversitelerini okurken gönüllü olarak öğrencilere Türkçe desteği verdiğini ve 12 öğrencinin diploma almaya hak kazandığını aktardı.

-Toros

Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 60 Yaş Üstü Tazelenme Programı Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Emete Toros da konuşmasında, Lapta İlkokulu’nun pilot bölge seçildiğini ifade ederek, çalışmanın diğer okullarda da devam etmesini ve daha çok yabancı öğrencinin Türkçe öğrenmesini temenni etti.

-Oral

Lapta İlkokulu Müdürü Nihat Oral ise Türkçe bilmeyen öğrencilere verilen A1 seviyesindeki 3 ay süren temel Türkçe eğitimi kurslarının tamamlandığını belirterek, okul olarak başlangıcı devam ettirip öğrencilerin Türkçe seviyelerinin yükselmesini sağlayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Türkçe kursunu tamamlayan öğrencilere diplomaları takdim edildi.