Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının 40 derecenin altına düşerek, iç kesimlerde 36 – 39 ve sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında olacağını belirtti.

Meteoroloji Dairesi, 29 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı.

Buna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava açık ve az bulutlu, yarın sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.