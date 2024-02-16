Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında, “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 09.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu'nun sunduğu “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni, “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ve “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite ilk olarak “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. Toplantıda, öneri sahibi UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

Komite daha sonra, “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy birliği ile Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

“Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da ele alıp madde madde görüşmeye devam eden komite, bu tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ BİR-SEN, DAÜ PER-SEN, DAÜ-SEN, KTAMS ve KAMU-SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Toplantıya, komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan da katıldı.