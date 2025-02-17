Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak karar aldı. Yapılan açıklamada KTFF Disiplin Kurulu’nun 03.02.2025 tarihli toplantısında aldığı tavsiye kararı uyarınca KTFF Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Şike Araştırma Kurulu gerekli bilgileri ve ifadeleri alarak raporunu tamamladı. Bu bağlamda hazırlanan raporun KTFF Disiplin Kurulu’na gönderilmesine karar verildi.

Bu gelişme sonrasında KTFF Disiplin Kurulu yapacağı değerlendirme sonrasında söz konusu olay ile ilgili ceza verilip verilmeyeceğini kararlaştıracak.