Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir oto galeriye yapılan iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayıyla ilgili tutuklanan zanlı A.K, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde iki gün tutukluluk emri verildi.

2009 doğumlu zanlı aleyhinde, “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Yaralama, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Kasti Hasar” suçlamaları bulunuyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu hazır bulundu.

Mahkemeye olguları aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Emrah Turgal, zanlının Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri isimli işletmenin önünde beş el ateş edip, iki kişiyi yaraladığını söyledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında zanlının güvenlik kameralarından tespit edildiğini dile getiren Turgal, zanlının mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Turgal, zanlının olayda kullandığı motosiklet ile tasarrufunda bulunan iki adet tabanca, iki şarjör ve 15 adet canlı merminin emare olarak alındığını ifade etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

