Yarım asırı deviren yeni yaşıyla, 5 yıl aranın ardından Kıbrıs Türk halkıyla buluşan ve 10 gün süren Geleneksel İskele Festivali, muhteşem bir finalle nitelendirilen, uluslararası alanda da kendisine yer bulan İskele Festivali, 7’den 70’e, yerli ve yabancı halk tarafından yoğun ilgi gördü. Açılışıyla olduğu kadar her günüyle dolu dolu geçen ve festivali ziyaret edenler tarafından tam not alan İskele Festivali’nin kapanış konserini ise Simge Sağın verdi. İskele Belediyesi tarafından güvenliğin sağlandığı konserde binlerce kişinin, şarkılarına eşlik ettiği Simge Sağın, Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi, ülkedeki ilk halk konserinde müzikseverlerle buluşmasına vesile olan İskele Belediyesi’ne teşekkür etti.

İSKELE ECEVİT MEYDANI HINCAHINÇ DOLDU

28 Haziran’da Edip Akbayram konseri ile başlayan 52. Geleneksel İskele Festivali, Simge Sağın konseri ile sona erdi. 10 gün süren festivalin finalinde sahne alan şarkıcı, şarkılarını, İskele Ecevit Meydanı’nı deyim yerindeyse hıncahınç dolduran kalabalıkla birlikte seslendirdi. Simge Sağın, sahnede kaldığı süre boyunca seslendirdiği şarkılar kadar danslarıyla da göz dolduran ve konseri izlemeye gelenlerden tam not aldı.