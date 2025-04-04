KKTC’de eski Rum mallarını “gasp” suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un oğlu Jack Afik’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Güney Kıbrıs aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) dava açarak yüz milyonlarca euro tazminat talep ettiği bildirildi.

Politis, “Ynet” isimli İsrail haber sitesi kaynaklı haberi, “Aykut Başkan’ı ve Kıbrıs’ı Dava Etti… İsrail Sitesine Göre, Tazminat Olarak Milyonlarca Euro İstiyor” başlığıyla aktardı.

Gazetenin aktardığına göre “Ynet” Simon Aykut’un oğlu Jack Afik'in (51), İngiliz Avukat Roger Gherson ve İsrailli Avukat Ron Berkman’la müşterek açtığı dava, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında 1998’de akdedilen ikili yatırım anlaşmasına dayandırıldı.

Davacılar, Simon Aykut’un Rum yönetimi tarafından yasadışı tutulduğunu ve tutukluluk halinin 9 ay uzadığını ve Rum mahkemesi kabul etmese de Aykut’un kanser hastası olduğunu gerekçe göstererek, yüz milyonlarca euro tazminat talep ediyor.

Avukatlar, AİHM’e ypatıkları dava başvurularına, Cambridge Üniversitesi profesörü Eyal Benvenisti’den aldıkları hukuki görüşü de ekledi.

“Avrupa Mahkemesi’nin KKTC’deki ticari faaliyetleri yasal olarak tanıdığına” işaret ederek Rum yönetimini “totaliter rejim” olarak niteleyen Berkman, AİHM’de açtıkları davayı “binlerce yatırımcıya, KKTC’deki taşınmazları ve yatırımları için Güney Kıbrıs’tan milyarlarca euroluk tazminat talep etme yolunu açacak dönüm noktası bir dava” olarak niteledi.

Ynet ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten birçok kez Aykut’un serbest bırakılmasını istediğini ancak Hristodulidis’ten bunun Başsavcılığın yetkisinde olduğu cevabını aldığını aktardı. Aykut’un hukuk grubu ayrıca İsrail Dışişleri i Bakanı’nı ve Güney Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçisi’ni de “bir İsrail vatandaşını (Güney) Kıbrıs ile Türkiye arasındaki siyasi bir çatışmanın ortasında terk etmekle” suçluyor.

Alithia haberi, “Hristodulidis’e Milyonluk Dava… Aykut İşgal Bölgelerindeki Rum Malı Ticaretinden Yasadışı Tutuluyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Afik Group “1998 anlaşmasını ihlal etmek, KKTC’ye yabancı yatırımını engellemek maksatlı siyasi ve hukuki kararları yüzünden girişim faaliyetlerini riske sokmakla” suçladığı Rum yönetiminden satış kayıpları, mal varlıklarının değersizleştirilmesi, itibar kaybı için tazminat ve mahkeme masrafları ödenmesini istiyor.

Simon Aykut’un geçen ay AİHM’de Rum yönetimi aleyhine ayrı bir dava açtığı hatırlatıldı. Aykut’un, insan haklarına yönelik ciddi ihlallerde bulunmakla itham ettiği Güney Kıbrıs’ı, KKTC’de faaliyet gösterenlere yasadışı cezai yaptırım uygulamakla suçladığı da kaydedildi.