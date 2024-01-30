Ülke genelinde 29 Ocak 2024 tarihinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları meydana geldi.

Yaşanan su taşkınları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar tarafından Sivil Savunma ALO 101 Acil Hattı ve KKTC Afet Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan paydaş kurum/kuruluşlara iletilen ihbarlar ivedilikle değerlendirilerek Sivil Savunma ekipleri gerekli bölgelere sevk edildi.

Bu kapsamda Gazimağusa Bölge Müdürlüğü ekipleri, Maraş bölgesinde bulunan Köşe Kahvesi önünde biriken yağmur sularını tahliye ettti.

Ardından Büyük Sanayi Bölgesinde bulunan Narin Unlu Mamülleri binası önünde biriken yağmur sularını, Gazimağusa Belediyesi ekipleri ve Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği (KTAK) ekibi ile birlikte tahliye ettti.

Öte yandan; Sivil Savunma Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, Girne Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Girne İtfaiye ekiplerinin müşterek çalışmaları sonucu, Girne Alsancak bölgesinde bulunan bir sitenin bodrum katında bulunan yağmur suları, Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan Prestij Sitesi içerisindeki trafo odası ve konutlara ulaşım için kullanılan yolda biriken yağmur suları, Girne Liman yolunda bulunan bir apartman ile Edremit Kavanlar Villalarında bulunan bir evin bodrum katına biriken yağmur suları tahliye edildi.

Teşkilattan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" Meteoroloji Dairesi tarafından, sağanak yağışların 31 Ocak Çarşamba günü saat 18:00’a kadar devam etme olasılığının yüksek olduğu duyurulmuştur. Bu yüzden meydana gelebilecek su baskını ihbarlarına karşı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerekli hazırlıklar yapılarak ekipler hazır halde bekletilmektedir. Vatandaşlarımız İhtiyaç duyulduğu anda ALO 101 Acil Durum Hattından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına ulaşabileceklerdir."