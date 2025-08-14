Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nda son yapılan değişiklikle Ayluga Sulak Alanı’nın doğu kıyısında 5 kata kadar yapı izni verilmesini eleştirdi.

MAKAMER ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu tarafından yapılan açıklamaya göre, değişiklikle su kıyısında mutlak koruma alanı olması gereken 100 metre mesafe içindeki arazilere bile 5 kat yapılaşma izni vermenin "doğaya, suya ulaşım hakkına, halk sağlığına, sağlıklı geleceğe ve uluslararası çevre taahhütlerine karşı işlenmiş bir suç olduğu" iddia edildi.

Ayluga Sulak Alanının, 2008’de Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiği, uluslararası öneme sahip bir ekosistem olarak koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, 2013 yılında Ekolojik Etki Değerlendirmesi Tüzüğü hazırlandığı anımsatıldı.

Tüzüğün amacının ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilen bölgelerin öne çıkan özelliklerine zarar verecek yapılaşmayı engellemek olduğu kaydedilen açıklamada, 2019 yılında hazırlanan Korunan Sulak Alanlar haritasında Ayluga Sulak Alanı doğu kısmındaki kıyı şeridinin tamamen savunmasız bırakıldığı ve 1 Nisan 2023’te yürürlüğe giren yeni tüzükle de mutlak koruma alanının sığlaştırıldığı belirtildi.

Kararın, Ayluga Sulak Alanı’nı korumak yerine yapılaşmayı yasallaştıran bir sürece dönüştüğü savunuldu.

-Uluslararası çapta önemli olan bir alan

Ender ve endemik türlerin yaşadığı, biyolojik çeşitlilik açısından zengin ve uluslararası çapta önemli olan alanın iklim krizinin etkileriyle daha kırılgan hale geldiği belirtilen açıklamada, alanın yerleşime açılmasının su ekosistemlerini, canlı yaşamını, doğal çevrenin temizliğini ve halk sağlığını tehdit edeceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, yetkililerin Ayluga Sulak Alanı’nı 2014’ten beri özel şahısların yararına açma eğiliminde oldukları savunularak, bu yaklaşımın, zamanla alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) statüsünün fiilen ortadan kalkmasına zemin hazırladığı ifade edildi.

Sulak alanın korunması için mücadelenin süreceği belirtilen açıklamada, yetkililer, yasal koruma hükümlerini tavizsiz uygulamaya ve ekosistemi gelecek kuşaklara aktarmak için çaba göstermeye davet edildi.

Açıklamaya imza koyan dernekler şöyle: "Mağusa Kültür Derneği, Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Yeşil Barış Hareketi, Her Daim Doğa Dostları, Peyzaj Mimarları Odası, Karpaz Dostları Derneği, Mağusa Suriçi Derneği ve Toplumsal Varoluş Derneği"