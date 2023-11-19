Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu hafta Sırbistan, İtalya ve Vatikan’a, ardından da Dubai ve Katar’a giderek bazı temaslarda bulunacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in, BM’nin iklim değişikliğiyle ilgili zirve toplantısına (COP 28) katılacağını Dubai'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile baş başa görüşme yapmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Belgrad’da hükümetler arası toplantıya katılacağını, Roma’da da siyasi liderlik ile bir araya gelerek Papa ile görüşeceğini kaydetti. Haberde, Hristodulidis’in Katar’a da davet üzerine gideceği ifade edildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Hristodulidis hükümeti için İsrail-Hamas savaşının, Kıbrıs sorunu için kişisel temsilci atanmasının ve Pile meselesinin “kurtarıcı rol” oynadığı değerlendirmesine yer verdi.

Haberde, Hristodulidis’in dış politikayla ilgili konuları idare edişinin eline güçlü bir koz verdiği; Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un İsrail ziyaretinin insani yardım koridoru oluşturulmasının ötesine geçtiği, Pile konusunun yansımalarından olumlu sonuçlar alındığı ve kişisel temsilci meselesinin de, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik olumlu imaj çizilmesini sağladığı belirtildi.