Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında Girne’de gösteri uçuşu yapacak.

SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu, pazartesi günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Girne Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştirilecek gösteri uçuşu öncesinde yarın saat 11.30’da çevre tanıma uçuşu, cumartesi günü saat 18.00’de ise prova uçuşu yapılacak.