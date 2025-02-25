KKTC genelinde son 50 yılın en düşük sıcaklık değeri -6,2 derece ile Geçitkale İstasyonu’nda dün akşam ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi, 1975-2025 yıllarını kapsayan son 50 yıllık periyotta KKTC genelinde bugüne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık değeri olan -5,4 derece rekorunun kırıldığını, dün akşam Geçitkale’de sıcaklığın -6,2 derece olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Geçitkale’nin yanında dün akşam en düşük sıcaklık rekorunu kıran diğer istasyonlar şöyle sıralandı:

“Geçitkale -6,2, Akdoğan -5,7, Kırıkkale -5,5, Lefkoşa -5,3, Salamis -4,1, Vadili -3,9, Sandallar ve Çayırova -3,8, Beyarmudu ve Çayönü -3,4”