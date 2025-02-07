Korineum Golf Club üyeleri ve Korineum Golf & Beach Resort, SOS Çocuköyü Derneği’ne, eğitime destek amacıyla bağış yaptı.

Dernekten verilen bilgiye göre, bağış kapsamında, SOS Çocukköyü Derneği Girne Gençlik Evi kız binasında bir odanın tadilatı ve mobilya yenilemesi gerçekleştirilirken, iki çocuğun özel eğitim giderleri de karşılanacak.

Destek takdimi için Korineum’da bir araya gelen Korineum Genel Koordinatörü Meryem Çerkez Gürtunç ve Korineum Golf Club üyeleri, bağışı SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu’ya teslim etti.

Desteğin kabulünde konuşan SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu, katkıdan dolayı bağışçılara teşekkür ederek, “Bu tür destekler, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Çocuğa yapılan her katkı, aslında toplumun yarınlarına yapılan bir yatırımdır. Tüm kurum ve bireyleri, bu toplumsal sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.