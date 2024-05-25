Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği (Sinevizyon) ve SineSmart Yapımcılık iş birliği ile çekilen “Söz” adlı kısa filmin galası, dün Lefkoşa’da yapıldı.

Kültür Dairesi’nin destekleriyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan filmin galası, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve protokolün katılımıyla gerçekleşti.

Dernekten verilen bilgiye göre “Söz” adlı kısa film, 1974 yılında Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Kıbrıslı Türk'ün bir gün evinden ayrılışı ve 40 yıl sonra izlerine rastlanma hikayesini anlatıyor.

Yapımcılığını Yusuf Darbukacı’nın, senaryosunu Şafak Yolcu’nun, Görüntü Yönetmenliğini Cüneyt Şen’in üstlendiği filmin yönetmenliğini Müge Günay yaptı.

Filmin kadrosunda, Mehmet Yörükoğlu, Yeşim Kumral, Aryen Çağdaş Can, Kani Yüzügüleç, Berkant Çakmak’ın yer alıyor.

Senaryo yazarı Şafak Yolcu, galada yaptığı konuşmada, 2017’de senaryosunu yazdığı filmin gerçek hikayelerden kurgulandığını belirterek, eserin gelişmesinde destek olan Ulvi Keser ile Turgay Akalın’a teşekkür etti.

Temmuzda İstanbul ve Muğla’da, ağustosta ise Antalya’da özel gösterimi yapılacak film, eylül ayında 6’ncı Sinevizyon Uluslararası Film Festivali öncesi özel gösterimle yeniden izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla çekilen filmin, o süreçte verdikleri özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Türklerine ve geride bıraktıkları ailelerine ithaf ediliyor.