Kuzey Kıbrıs’ın son yıllarda öne çıkan yaşam ve yatırım merkezlerinden Long Beach’te yeni bir proje daha hayata geçiriliyor.

SPOINT Construction tarafından geliştirilen Spoint Vivamore Long Beach projesinin temel atma töreni, SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplam 73 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselecek proje, 1.159 konut ve 10 ticari alanı bünyesinde barındıracak. Çağdaş mimari anlayışla tasarlanan proje; sosyal donatı alanları, akıllı ev sistemleri ve profesyonel yönetim modeliyle bölgenin yeni referans projelerinden biri olmayı hedefliyor.

Temel atma töreninde konuşan SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeyi Kıbrıs’ın geleceğine duydukları güvenin bir yansıması olarak değerlendirdi.

Memiç, "Spoint Vivamore Long Beach, sadece bir inşaat projesi değil; Kıbrıs’ın yaşam standardına, yatırım potansiyeline ve geleceğine yönelik vizyonumuzun bir parçasıdır. Burada insanların aidiyet hissedeceği, sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Long Beach bölgesinin uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken önemli merkezlerden biri haline geldiğini belirten Memiç, projeyle yatırımcılara güvenli ve uzun vadeli bir değer sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Spoint Vivamore Long Beach projesinde; spor alanları, çocuk oyun parkları, aquapark, yüzme havuzları, yürüyüş ve koşu parkurlarının yanı sıra açık ve kapalı otopark alanları da yer alacak.

1+0, 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerinden oluşan proje kapsamında havuzlu, bahçeli ve teraslı yaşam alanları da sunulacak.

Haziran 2026'da inşaat çalışmalarına başlanan projenin, Aralık 2028'de tamamlanması planlanıyor.

SPOINT Construction, bugüne kadar Türkiye’de ve yurt dışında hayata geçirdiği projelerle edindiği tecrübeyi Kuzey Kıbrıs’a taşıyarak, bölgenin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.