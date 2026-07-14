Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliğine uygulanan spor ambargolarını ve futbol sahalarında yaşanan mücadeleyi konu alan “Ceza Sahası” belgeseli, Türk Dünyası'nın en prestijli kültür ve sanat organizasyonlarından biri olan 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde finalist olmayı başardı.

Yönetmenliğini Mustafa Ünlü'nün üstlendiği belgesel, festivalin Uzun Belgesel Film Yarışması kategorisinde finale kalan eserler arasında yer aldı.

KKTC'li genç sporcuların uluslararası alanda karşılaştıkları engelleri, spor ambargolarının bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini futbol üzerinden anlatan “Ceza Sahası”, bugüne kadar katıldığı festivallerde de dikkat çeken yapımlar arasında gösterilmişti.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, TİKA, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve YTB'nin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında finalist filmlerin gösterimleri ile gala ve ödül töreni 7-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Ödül alan yapımlar ise daha sonra Türk dünyasının farklı ülkelerinde düzenlenecek özel gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak.

KKTC'deki spor ambargolarını uluslararası platforma taşıyan “Ceza Sahası”, finale kalarak hem Kıbrıs Türk sporunun yaşadığı sorunların görünürlüğüne katkı sağlayacak hem de Türk dünyasının en önemli belgesel organizasyonlarından birinde ödül için yarışacak.