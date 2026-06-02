Spor yazarı Omaç Başat 12'nci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin (KTSYD) düzenlediği anma törenine, KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, spor yazarları, Omaç Başat'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

-Özsoy: "Ülke sporuna çeşitli alanlarda emek veren değerli bir isimdi"

Verilen bilgiye göre, anma töreninde konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Omaç Başat’ın sadece spor yazarı değil, Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere ülke sporuna çeşitli alanlara emek veren değerli bir isim olduğunu söyledi.

Disipline çok önem veren Başat’ın emeklerini asla unutmayacaklarını ifade eden Özsoy, Omaç Başat'a da merhum oğlu Arkın Başat’a da rahmet diledi.

-Kamalı: “Omaç Başat gibi spor adamlarına ihtiyacımız var”

Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Orçun Kamalı, saygı ve rahmetle andığı Başat'ın ülke sporuna birçok alanda hizmet verdiğini anımsattı.

Başat’ın kuruluşuna katkı sağladığı Milli Olimpiyat Komitesi'nde uzun yıllar görev yaptığını da hatırlatan Kamalı, Başat gibi donanımlı, disiplinli ve çalışkan spor adamlarına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

-Derya: “Ailem adına KTSYD’ye teşekkür ederim”

Aile adına söz alan eski bakanlardan, sendikacı Ahmet Derya, 12 yıldır Başat'a gösterilen vefa için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'ne teşekkür etti.

Derya, sporun her kategorisine katkı sağlayan, kimseyi incitmeyen Omaç Başat'ı da oğlu Arkın Başat’ı da özlemle andıklarını belirtti.