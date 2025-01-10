Kıbrıs Türk Spor Yazarlarından bir heyet eğitim seminere katılmak üzere Gaziantep’e gitti.

‘Fevzi Beyar Sporun Vizyonu’ konulu seminer bugün gerçekleştirildi.

Seminerin başında seminere adı verilen ve kısa süre önce aramızdan ayrılan spor Yazarı Fevzi Beyar’ın kızı Seran Beyar kısa bir konuşma yaptı.

Seminerin açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy yaptı.

Özsoy kısa süre önce hayata veda eden Fevzi Beyar’ı rahmetle anarak konuşmasına başladı ve seminerin, sektördeki gelişmelerin evrensel değerlerde spor haberciliği ve programcılığına katkı koyacağına inandığını ifade etti.

Necati Özsoy çok yararlı gördükleri yurt dışı seminerlere devam edeceklerini de kaydetti.

Özsoy konuşmasının sonunda seminerin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti. Necati Özsoyun konuşmasının ardından oturumlara geçildi. Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Serkan Soyalanın moderatörlüğündeki Birinci oturumdaTRT Spordan Cansu Canbaz ‘Sporun Dijital Medyadaki Yeri ve Önemi’ konusunda konuştu.

Bu oturumda seminere katılanlar da söz alarak görüşlerini paylaştı. Eski Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Ertan Birinci de seminerde görüşlerini paylaştı…

ikinci oturumda ‘Bir Spor Haberinin Hikâyesi’ başlıklı sunumu TRT Spordan Buket Sevinç yaptı. Bu oturumun moderatörlüklerini Kıbrıs Türk Spor Yazarları Yönetim Kurulu üyeleri Ebru Akgör ve Hamit Sakallı üstlendi.

Üçüncü seminer öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kısa bir konuşma yaptı.

Öğleden sonraki üçüncü oturum öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Farma Şahin de seminere katıldı ve kısa bir konuşma yaptı.

Daha sonra Gaziantep Kulubü Başkanı Memik Yılmaz seminere katılanları selmladı ve sözü Gaziantep Kulübü teknik direktörü Selçuk İnana bıraktı.

Öğleden sonraki üçüncü oturumda ‘Spor Yazarı- Teknik Direktör İlişkisi’ konuları tartışıldı. Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan’ın konuşmacı olduğu bu seminerde Spor Yazarları Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özsoy da moderatör oldu.

Seminerin tamamlanması öncesinde katıımcılar görüşlerini paylaştı, sorular soruldu yanıtlar alındı. Bu bölümde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği eski Başkanı ve Birinci Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci, Şampiyon Melekler anısına Gaziantep spor Kulübünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kamp yapması ve ülkemizde maça çıkarak elde edilecek geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanması için FİFA’ya başvuruda bulunulması önerisine sıcak bakıldı. Gaziantep Belediyesi Başkanı Fatma Şahin konuyla ilgileneceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları kafilesi Pazar günü yurda dönecek.