Koopspor galibiyetle başladı: 80-66

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Büyük Erkekler Ligi öncesi hazırlık niteliği taşıyan Açılış Kupası devam ediyor. Geçtiğimiz gün Çetinkaya ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanan kupanın açılış karşılaşmasının ardından haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Koopspor ile Soyer Hacıganimler karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Koopspor 80-66 kazanarak kupaya galibiyetle başladı. Kupanın ikinci hafta karşılaşmalarında 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Girne Amerikan Üniversitesi ile Soyer Hacıganimler, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 19.00’da karşılaşacak. 6 Ocak 2022 Perşembe günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak Çetinkaya – Koopspor karşılaşması ile ikinci hafta tamamlanacak.

Eski MHK başkanlarına plaket

KKTC Basketbol Federasyonu kendi dönemlerinde Merkez Hakem Komitesi başkanlığı yapan kişileri onurlandırdı. Koop - Soyer karşılaşmasının dördüncü periyodu öncesi Federasyon Başkanı Orhun Mevlit, Tamer Bolat ve Timuçin Pirgalıoğlu’na plaket takdim etti. Eski MHK başkanlarından Soner Evitan davet edilmesine rağmen törene katılmadı.