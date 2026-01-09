Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” Ankara’da organize edildi.



KTSYD’den yapılan açıklamaya göre, Ankara New Park Hotel’de gerçekleşen seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından KTSYD Başkanı Necati Özsoy’un konuşması ile başladı.



Necati Özsoy konuşmasının başında, seminere katılan Türkiye Cumhuriyeti Spor Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal, Ankara Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Arda Çakmak, TRT Spor Müdürü Erhan Seven, TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan, KKTC Ankara Büyükelçiliği temsilcilerine, konuklara ve tüm üyelere teşekkür etti.



Seminerde Ankara Gençlerbirliği takımının KKTC’ye gelerek Türk Ocağı ile oynadığı maç ve sonrasına yaşanan süreçlere dair sunum yapıldı ve dönemin başkanı merhum İlhan Cavcav da anıldı.



-Özsoy: “İlhan Cavcav büyük bir özveri yaptı”



Özsoy konuşmasında, KKTC sporuna ambargolardan bahsederek 16 Ocak 1988 yılında Türk Ocağı ve Gençlerbirliği takımları arasında oynanan ve sonrasında Gençlerbirliği’ne FIFA tarafından verilen cezaya değindi.

Konuşma esnasında maç ve maç ile ilgili basında çıkan haberleri içeren video gösterimi de yapıldı. Her türlü zorluk ve baskılara karşı, ceza alınacağını bilmesine rağmen dönemin Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın büyük bir özveri yaptığına değinen Özsoy, maçın ve Cavcav’ın anısına Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak’a plaket verdi.





Türkiye Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arda Çakmak da konuşmasında merhum efsane başkanları İlhan Cavcav’ın özverisine ve Kıbrıs Türk futboluna yardımına değinerek, bu özverinin unutulmamış olması, video gösterimi ve seminere davet nedeniyle KTSYD Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.



-Uysal: “Ambargoları delmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz”



Arda Çakmak’ın ardından Türkiye Cumhuriyeti Spor Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal söz alarak, KTSYD kafilesini Ankara’da görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Uysal, Kuzey Kıbrıs’a uygulanan ambargolar konusuna değindiği konuşmasında “Ambargoları delmek için mücadelemiz devam edecek. Zamanında ambargolara maruz kalan Kosova, spor sayesinde bu ambargoları deldi. Kosova şu an her branşta yer alıyor. O yüzden Türkiye ve KKTC olarak iş birliği ile ambargoları delmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.



KTSYD Başkanı Necati Özsoy, eğitim seminerine katılımları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Spor Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal’a ve TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan’a da plaket takdiminde bulundu.



-“Spor medyasında doğru anlatım teknikleri”



Konuşmalarında ardından seminer oturumlarına geçildi. KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Soyalan’ın oturum başkanlığını yaptığı “Spor Medyasında Doğru Anlatım Teknikleri” konu başlıklı ilk oturumda konuşmacı olarak TRT Spor ve TRT Akademi’den Erdoğan Arıkan yer aldı.



Arıkan, doğru anlatım teknikleri konusunda özellikle dili iyi kullanma ve bilgi yönünden olaya hâkim olma konularına değindi.



Yüksek sesle maç anlatımının kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Arıkan, doğru ifadelerin, etik sınırlar ve tarafsızlığın maç anlatımında önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Reyting kaygısı ve habercilikte güvenirlik konularına da değinen Arıkan’a, oturum sonunda katılım plaketini KTSYD Başkanı Necati Özsoy verdi.



-“Farklı spor branşları ve spor medyası”



Eğitim seminerinin ikinci oturumu KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özsoy moderatörlüğünde “Farklı Spor Branşları ve Spor Medyası” konu başlığında gerçekleşti.

Oturumda konuşmacı olarak TRT Spor’dan Levent Özçelik yer aldı.



Farklı spor branşlarının anlatımında kural bilgisinin önemli olduğuna vurgu yapan Özçelik, spor branşlarında sürekli hakemlerin konuşulmasının kaliteyi etkilediğini söyledi.



Spor anlatımlarında zaman zaman eski antrenör veya futbolculardan destek almanın da uygun olabileceğini belirterek, maça ilgiyi çekmek adına samimi bir anlatım politikası benimsenmesi gerektiğini söyledi.

-“Sporda başarı ve medya”



Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’nin öğleden sonraki üçüncü oturumunda “Sporda Başarı ve Medya” başlığı konuşuldu.



KTSYD Asbaşkanı Ahmet Özyaşar’ın başkanlığındaki oturumda konuşmacı olarak TRT Spor ve TRT Akademi’den Cüneyt Kıran, milli halterci Muhammed Furkan Özbek, modern pentatlon sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ve paralimpik masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk yer aldı.



Muhammed Furkan Özbek, İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Abdullah Öztürk spora başlangıçları, antrenmanları ve başarıları hakkında bilgiler vererek, yaşadıkları olimpiyat tecrübelerini aktardı.



Üçüncü oturumun diğer bir konuğu olan 7 olimpiyat müsabakasında görev alan TRT Spor ve TRT Akademi’den Cüneyt Kıran “Başarı ve başarının ardından medyada görünürlük, spora olan ilgi başarılı gençlerle gelen yeni başarılar gibi bir döngü oluşturmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.



Medyanın sporda büyük önem teşkil ettiğine vurgu yapan Kıran, böylece rol model olarak yeni sporculara örnek olunması konularının iyi irdelenmesi gerektiğini söyledi.



Soru cevap bölümü sonrasında KTSYD Başkanı Necati Özsoy, tüm katılımcılara plaket takdim etti.