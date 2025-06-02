İngiltere Başbakanı Keir Starmer "Rusya tehdidinin görmezden gelinemeyeceğini" söyledi ve ülkesinin hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

BBC Radyo 4'te yayımlanan Today programına katılan Başbakan Starmer'a, İngiltere Genelkurmay Başkanı'nın geçen yıl söylediği "Üç yıl içinde savaşmaya hazır olmalıyız" sözleri hatırlatıldı.

Starmer'a "Başbakanlık döneminizde İngiliz birliklerinin savaşa yollanabileceği mi kastedildi?" sorusu yöneltildi.

"Umarım öyle bir şey olmaz" diyen Starmer "Rusya tehdidi görmezden gelinemez" diye devam etti ve İngiltere'nin hazır ve hazırlıklı olması gerekliğini ifade etti.

Starmer "Rusya barış konusunda ciddi olmadığını son haftalarda gösterdi" diye de ekledi.

Starmer, "dünyanın değiştiğini, savunma ve güvenlik alanında yeni bir döneme girildiğini" kaydetti.

"Daha büyük bir istikrarsızlık ve tehditler" olduğunu söyleyen Başbakan, hükümetinin bugün başlatılacak savunma harcamaları değerlendirmesinde, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu ve olabileceği zorlukları net bir şekilde ortaya koymasını istediğini anlattı.

Starmer prensiplerini de "savaşmaya hazırlık", entegre bir silahlı kuvvetlere sahip olmak ve "Önce NATO" olarak ifade etti.

"Dünya değiştiyse, biz de hazır olmalıyız" diyen Başbakan "Bir çatışmayı caydırmak istiyorsanız bunun en iyi yöntemi savaşa hazırlanmaktır" diye konuştu.

Ancak Starmer, bir sonraki parlamento döneminde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3'ünü savunmaya ayırma hedefi sorulduğunda net bir tarih söylemedi.

İlk hedefinin 2027/28 döneminde bu seviyeyi yüzde 2,5'e çıkartmak olduğuna dikkat çeken Starmer, savunma harcamaları değerlendirmesinde amacın seviyeyi daha da yükseltmek olacağını söyledi.

Starmer şubat ayında savunma harcamalarını Nisan 2027 itibarıyla GSYH'nin %2,5'e, 2034'te de ekonomik koşulların izin vermesi halinde %3'e çıkarılmasının istendiğini söylemişti.